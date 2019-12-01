Reportan deterioro en la salud de Cilia Flores durante su estancia en prisión; Maduro habría perdido peso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 22:20:37

Estados Unidos a 08 de noviembre de 2026.– El periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre las condiciones de reclusión de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el que señala un presunto deterioro en la salud de la ex primera dama venezolana.

De acuerdo con el medio, Maduro habría perdido peso durante su estancia en prisión y mostrado interés por lecturas de filosofía y religión.

Sin embargo, la situación de Flores sería más delicada. Según documentos judiciales y testimonios de su equipo legal, fue detenida en enero mientras se recuperaba de una histerectomía y posteriormente recibió tratamiento con nitroglicerina por dolores en el pecho.

El reportaje también señala que habría perdido dos dientes y más de 11 kilogramos, además de permanecer tres meses en aislamiento.

Tras su traslado a la población general, Flores habría resultado afectada por gas pimienta utilizado para controlar un enfrentamiento entre internas.

Su equipo legal también reportó que pudo haber sufrido un infarto leve en julio y que actualmente dormiría entre tres y cuatro horas al día.

El periódico indicó que una solicitud de liberación presentada por Flores fue rechazada por el juez Alvin K. Hellerstein. Tras su fallecimiento, la jueza Analisa Torres asumió el seguimiento del caso.

Las condiciones de salud descritas corresponden a información atribuida a documentos judiciales y al equipo legal de Flores.