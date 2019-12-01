Reino Unido expulsará a estudiantes si se vencen sus visas; medida afectaría más de 100 mil personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:06:33
Londres, Inglaterra, a 2 de septiembre 2025.- El gobierno del Reino Unido comenzó a llamar a estudiantes extranjeros para hacerles saber que serán expulsados si su visas se vencen, como parte de una estrategia para controlar la migración, de acuerdo con información de la cadena BBC.

En ese sentido, el Ministerio Británico del Interior activó una campaña ante lo que considera es un aumento “alarmante” en el número de estudiantes extranjeros que entran en el país de manera legal con visas de estudiante, y luego solicitan asilo cuando vencen sus permisos.

En ese sentido, la dependencia contactó por primera vez a estos alumnos directamente a través de mensajes de texto y correo electrónico.

“Si no tienen derecho legal a permanecer en el Reino Unido, deben marcharse. Si no lo hacen, los expulsaremos. Si presentan una solicitud de asilo sin fundamento, será rechazada rápida y rotundamente.”, es el mensaje enviado por el Ministerio.

Según la emisora británica, al menos 130 mil personas serán afectadas con esta medida y alrededor de 10 mil estudiantes extranjeros cuyas visas están a punto de vencer ya han sido contactados.

