Reino Unido dará reconocimiento oficial al Estado palestino este domingo; Netanyahu los acusa de “premiar al terrorismo”

Reino Unido, a 20 de septiembre de 2025.- El gobierno británico se prepara para dar un giro en su política exterior; este domingo anunciará el reconocimiento oficial del Estado palestino, informaron medios como la BBC y la agencia Press Asociation. La decisión rompe con la histórica cercanía de Londres hacia Israel y llega en un momento marcado por la devastación humanitaria en Gaza.

El primer ministro, Keir Starmer, había advertido en julio que el reconocimiento se daría si Israel no mostraba avances hacía un alto el fuego con Hamás antes de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Con la crisis humanitaria agravada por la ofensiva israelí, el mandatario aseguró que la medida busca impulsar “un proceso de paz real”, bajo la fórmula de dos estados.

La respuesta de Israel no se hizo esperar. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó a Starmer de “premiar al terrorismo monstruoso” y fortalecer a las corrientes yihadistas, en un claro rechazo a la iniciativa británica.

Además del Reino Unido, otros diez países, entre ellos Francia, planean anunciar el reconocimiento de Palestina durante la Asamblea General. Esto ocurre mientras Israel intensifica su ofensiva en Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado una hambruna y se reportan miles de víctimas y desplazados.