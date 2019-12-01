Regresan Delcy Rodríguez y otros funcionarios venezolanos a la red social X

Caracas, Venezuela, a 13 de enero de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reapareció este martes en la red social X, plataforma de la que había sido retirada en agosto de 2024 por orden del entonces mandatario Nicolás Maduro. En ese momento, el líder chavista acusó al propietario de la red, el empresario sudafricano Elon Musk, de participar en un supuesto “golpe de Estado cibernético” en su contra.

En su mensaje de regreso, Rodríguez escribió: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”. La funcionaria asumió la presidencia encargada tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por autoridades de Estados Unidos.

De forma paralela, en la cuenta de X de Nicolás Maduro se difundió una fotografía en la que aparece junto a Rodríguez y Flores, acompañada del mensaje: “han transcurrido 11 días de su secuestro”.

Antes de este anuncio, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también informó su retorno a la red social y envió un mensaje de apoyo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes de la situación del país". Posteriormente, añadió: “Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”.

Cabello, considerado el número dos del chavismo, había utilizado anteriormente X de manera esporádica, principalmente para republicar contenidos de otros usuarios sin agregar comentarios propios.

El regreso a esta plataforma también se ha extendido a otros altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el canciller Yván Gil, tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido el pasado 3 de enero.

Cabe recordar que el 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó la salida de X del país y otorgó un plazo de 10 días para que la empresa presentara “recaudos” ante las autoridades venezolanas. Ese mismo día, el mandatario publicó su último mensaje en la red social: “Que se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior”.