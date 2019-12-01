Kabul, Afganistán, 26 de noviembre de 2026.- El régimen talibán ordenó sustituir los nombres propios de las mujeres por la palabra “Bibi”, que significa “abuela” o “anciana”, en documentos oficiales y registros médicos de la provincia de Balj, al norte de Afganistán. La medida ha generado preocupación entre activistas por la pérdida de identidad y los derechos de las mujeres.

De acuerdo con reportes periodísticos y testimonios de activistas afganas, la disposición prohíbe registrar los nombres reales de las mujeres en documentos como historiales clínicos y recetas médicas. En su lugar, el personal de hospitales y clínicas debe utilizar el término genérico “Bibi” o números para identificarlas.

La medida también representa un riesgo para la atención médica, ya que utilizar la misma denominación para distintas pacientes podría provocar confusiones en los expedientes, errores de diagnóstico y problemas en sus tratamientos.

Activistas defensoras de los derechos de las mujeres consideran que esta disposición busca borrar su identidad legal y pública. Además, han denunciado que en algunos casos las afganas son identificadas mediante términos despectivos relacionados con animales.

Esta decisión se suma a otras restricciones impuestas por el régimen talibán desde su regreso al poder en 2021, entre ellas la prohibición de que las mujeres continúen sus estudios universitarios, las limitaciones para trabajar y las restricciones a su presencia en espacios públicos.

Hasta el momento, la disposición se ha documentado en la provincia de Balj y no se ha confirmado que se aplique en todo Afganistán. Sin embargo, activistas han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades extiendan esta medida a otras regiones del país.