Redadas de Trump favorecen a multimillonarios, denuncian trabajadores; decenas de miles se manifiestan

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- Decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos se manifestaron en contra de las políticas del presidente Donald Trump, principalmente en materia de migración, la cual, señalaron que al llevar a cabo redadas favorece a los multimillonarios en detrimento de la clase trabajadora.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales convocó más de mil protestas por todo el país, especialmente en los estados demócratas de California, Nueva York e Illinois, bajo el lema ‘Los trabajadores por encima de los multimillonarios”.

Según los organizadores de las movilizaciones, el objetivo es es detener lo que consideran “la toma de poder” por parte de las grandes fortunas, para lo que reclaman un aumento de la financiación de los servicios públicos, de la inversión en las personas en lugar de en guerras y la protección del sistema educativo.

“Trump es uno de los multimillonarios que está destrozando nuestro país, está jugando un rol para llenar sus bolsillos y los de sus amigos multimillonarios”, dijo uno de los miembros de la organización durante su discurso.

Cabe mencionar que las manifestaciones no solo se desarrollaron en las grandes ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington o Nueva York, sino que también hay marchas en cientos de ciudades más pequeñas de los estados liberales.