Redadas de Trump favorecen a multimillonarios, denuncian trabajadores; decenas de miles se manifiestan

Redadas de Trump favorecen a multimillonarios, denuncian trabajadores; decenas de miles se manifiestan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:29:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- Decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos se manifestaron en contra de las políticas del presidente Donald Trump, principalmente en materia de migración, la cual, señalaron que al llevar a cabo redadas favorece a los multimillonarios en detrimento de la clase trabajadora.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales convocó más de mil protestas por todo el país, especialmente en los estados demócratas de California, Nueva York e Illinois, bajo el lema ‘Los trabajadores por encima de los multimillonarios”.

Según los organizadores de las movilizaciones, el objetivo es es detener lo que consideran “la toma de poder” por parte de las grandes fortunas, para lo que reclaman un aumento de la financiación de los servicios públicos, de la inversión en las personas en lugar de en guerras y la protección del sistema educativo.

“Trump es uno de los multimillonarios que está destrozando nuestro país, está jugando un rol para llenar sus bolsillos y los de sus amigos multimillonarios”, dijo uno de los miembros de la organización durante su discurso.

 Cabe mencionar que las manifestaciones no solo se desarrollaron en las grandes ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington o Nueva York, sino que también hay marchas en cientos de ciudades más pequeñas de los estados liberales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista pierde la vida al caer en un bache y ser atropellado por un tráiler en CDMX
Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa
Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 
Mujer pierde la vida durante explosión en su casa por fuga de gas en el Estado de México
Más información de la categoria
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
De rodillas e invocando a Quetzalcóatl: la nueva Corte arranca envuelta en rituales
Senador Sheffield en la mira de la FGR: investigan alianza entre Profeco y carteles para extorsionar a 6 mil gasolineras; Cuotas eran de hasta 25 mil
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Comentarios