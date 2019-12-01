Recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 19:25:51
Washington, Estados Unidos, a 12 de agosto de 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, dio a conocer que actualizó su aviso de viaje a territorio mexicano, por lo que recomendó a los estadounidenses no viajar a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas.

Asimismo, pidieron pensar los viajes a otros ocho estados y tener más precaución en 16 estados, como la Ciudad de México.

Para los estados de Campeche y Yucatán, solamente recomendaron tomar precauciones normales.

Según la escala del Departamento, el nivel uno significa tomar precauciones normales, el nivel dos tener más cuidado, el nivel tres pide reconsiderar el viaje y el nivel cuatro recomienda no viajar.

Los seis estados que menciona el aviso de viaje, pertenecen al novel cuatro, debido a que indicaron que en ellos existe riesgo de violencia por grupos delictivos, cárteles, pandillas, por lo que pueden herir o matar a las personas, además de que dice que les avisan que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido víctimas de privación de su libertad.

Los estados del nivel tres son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, en los cuales se indica que hay actividades de terrorismo, crimen y secuestro.

En el nivel dos, están la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz.

 

