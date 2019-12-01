Recibirá Donald Trump a María Corina Machado este jueves en la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 20:39:35
Washington, Estados Unidos, a 12 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de acuerdo con información confirmada por un alto funcionario estadounidense.

La semana pasada, Trump expresó que esperaba con entusiasmo saludar a Machado, quien abandonó Venezuela de forma clandestina con apoyo de Estados Unidos para acudir a Oslo a recibir el reconocimiento internacional.

El encuentro representa un nuevo momento en la relación entre Washington y la oposición venezolana, en un escenario marcado por la tensión política regional y la reconfiguración de alianzas internacionales.

Aunque la líder opositora dedicó su Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense, Trump ha mostrado cautela respecto a su posible participación en un eventual proceso de transición política en Venezuela.

Este lunes, tras sostener una audiencia con el papa León XIV, Machado afirmó que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, en referencia a la reciente operación militar estadounidense que derivó en la salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

