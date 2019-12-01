Rechazan legisladores británicos prohibir redes sociales a menores de 16 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 13:48:41

Londres, Inglaterra, a 10 de marzo 2026.- Los diputados británicos votaron en contra de la propuesta para prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes, indicó que antes de aprobar una iniciativa de ese tipo, se necesita conocer los resultados de una consulta ciudadana.

Cabe señalar que, en enero pasado la Cámara de los Lores había aprobado una enmienda presentada por un parlamentario conservador a favor de la prohibición.

No obstante, los diputados rechazaron ampliamente el proyecto, por 307 votos contra 173.

Previamente, la secretaria de Estado de Educación, Olivia Bailey, les pidió que votaran en contra del texto, al destacar el lanzamiento la semana pasada de una consulta pública por parte del gobierno, con vistas a legislar.

Esta consulta "nos ayudará a definir las próximas medidas y a garantizar que los niños puedan crecer manteniendo una relación más segura, más saludable y más enriquecedora con el mundo en línea", declaró la funcionaria.

Es de recalcar que, según una encuesta realizada a principios de diciembre, el 74% de los británicos apoya una prohibición para los menores de 16 años, frente al 19% que se opone.