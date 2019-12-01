Realiza Venezuela su primera exportación de gas LP

Realiza Venezuela su primera exportación de gas LP
1 de Febrero de 2026
Caracas, Venezuela, a 1 de febrero de 2026.- Venezuela realizó este domingo su primera exportación de gas licuado de petróleo (GLP), informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

A través de su canal de Telegram, la funcionaria dio a conocer el hecho y destacó su relevancia histórica. “Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo. Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, expresó.

La publicación estuvo acompañada de un video en el que se aprecia la embarcación y a trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Sin embargo, Rodríguez no precisó el destino del cargamento.

Cabe recordar que el pasado 16 de enero la presidenta encargada anunció la firma de un contrato para concretar esta primera exportación de gas. Previamente, en noviembre, el presidente Nicolás Maduro había adelantado que Venezuela se preparaba para exportar gas a Colombia.

Según información oficial, el país se encuentra en proceso de certificación para posicionarse como la cuarta mayor reserva de gas a nivel mundial.

