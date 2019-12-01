Realiza nuevo ataque el Comando Sur de EU contra lancha en el Caribe; 4 personas perdieron la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:47:20

Washington, Estados Unidos, a 25 de marzo de 2026.- El Comando Sur estadounidense dio a conocer que realizó una intervención en contra de una embarcación en el Caribe presuntamente relacionada con actividades ilícitas, la cual dejó cuatro personas sin vida.

Según lo informado en su cuenta oficial en X, la operación fue ejecutada por una fuerza de tarea conjunta bajo la dirección del general Francis L. Donovan, con el objetivo de interceptar una lancha que, de acuerdo con su versión, se desplazaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas. En el despliegue no se registraron bajas entre el personal estadounidense.

Este hecho ocurre pocos días después de otro operativo similar realizado en el Pacífico oriental el jueves pasado, donde también se atacó una embarcación de características similares. En ese caso, tres personas sobrevivieron, aunque no se precisó cuántas perdieron la vida.

Con estos recientes operativos, la cifra de víctimas mortales supera las 160 personas en al menos 47 intervenciones dirigidas contra lo que las autoridades de Washington identifican como “narcolanchas”.

Dichas acciones forman parte de una estrategia que se mantiene desde septiembre pasado, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.