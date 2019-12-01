Realiza nuevo ataque el Comando Sur de EU contra lancha en el Caribe; 4 personas perdieron la vida

Realiza nuevo ataque el Comando Sur de EU contra lancha en el Caribe; 4 personas perdieron la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:47:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 25 de marzo de 2026.- El Comando Sur estadounidense dio a conocer que realizó una intervención en contra de una embarcación en el Caribe presuntamente relacionada con actividades ilícitas, la cual dejó cuatro personas sin vida.

Según lo informado en su cuenta oficial en X, la operación fue ejecutada por una fuerza de tarea conjunta bajo la dirección del general Francis L. Donovan, con el objetivo de interceptar una lancha que, de acuerdo con su versión, se desplazaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas. En el despliegue no se registraron bajas entre el personal estadounidense.

Este hecho ocurre pocos días después de otro operativo similar realizado en el Pacífico oriental el jueves pasado, donde también se atacó una embarcación de características similares. En ese caso, tres personas sobrevivieron, aunque no se precisó cuántas perdieron la vida.

Con estos recientes operativos, la cifra de víctimas mortales supera las 160 personas en al menos 47 intervenciones dirigidas contra lo que las autoridades de Washington identifican como “narcolanchas”.

Dichas acciones forman parte de una estrategia que se mantiene desde septiembre pasado, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro: Extranjero es detenido por robo con violencia en Juriquilla tras persecución en la 57
Ataque armado en un yonke de Apaseo el Alto, Guanajuato, deja el saldo de 2 personas lesionadas
Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 
FGEQ realiza cateo en inmueble de la colonia Cimatario por fraude genérico en Querétaro
Más información de la categoria
Exhorta Congreso de Michoacán a la rectora de la UMSNH para que presente reglamento de elecciones que se mandató con reforma
Senadores de Morena corean “¡Morón!” durante visita de Grecia Quiroz al Senado
Primarias y secundarias deberán regular uso de Dispositivos Móviles en horario escolar: Congreso de Michoacán
Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Comentarios