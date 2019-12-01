Reacciona Delcy Rodríguez a publicación de Donald Trump: "Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 22:02:24

Caracas, Venezuela, a 12 de enero de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes a una publicación difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aparece una imagen donde se le identifica como “presidente interino de Venezuela”.

Al referirse al contenido, Rodríguez lo calificó como una “caricatura de Wikipedia” y sostuvo que en el país existe un gobierno legítimo bajo su conducción como presidenta encargada. Asimismo, mencionó la existencia de un “presidente rehén” en Estados Unidos, en alusión a Nicolás Maduro.

Durante un acto realizado en el estado de La Guaira, en el marco del reinicio del ciclo escolar y la inauguración de una escuela, la funcionaria aprovechó para reiterar que Venezuela mantiene su soberanía y cuenta con autoridades en ejercicio.

“He visto por allí caricaturas de Wikipedia de quién manda en Venezuela; bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, sentenció.

Rodríguez añadió que el gobierno bolivariano continúa ejerciendo sus funciones “junto al pueblo organizado, junto al poder popular”, y afirmó que el país avanza “en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”.