RAE añade nuevas palabras a su diccionario; aquí te decimos cuáles son

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 10:17:51

Madrid, España, a 15 de diciembre 2025.- La Real Academia Española (RAE), añadió nuevos términos al Diccionario de la Lengua Española, el cual presentó el 15 de diciembre.

Entre las nuevas integrantes del ejemplar se encuentran: loguearse (acceder a internet mediante una identificación), milenial (generación nacida entre 1981 y 1996) o turismofobia (rechazo al turismo masivo), entre otras.

Además, se incluyeron conceptos como: Hacer un simpa (España) o un pagadiós (Argentina), para irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado; comecocos, en alusión al videojuego, o biblia como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades.

De igual forma, el lenguaje coloquial se reconoce una acepción nueva de brutal, con el significado de magnífico o maravilloso; chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento, farlopa como cocaína o el acortamiento eco para denominar una ecografía, y más.

El director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, indicó que esta nueva actualización es “menos pretensiosa” que años anteriores, pero es “mucho más renovada y amplia”.