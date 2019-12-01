"Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", dice Lula sobre fuga de Bolsonaro a EEUU

"Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", dice Lula sobre fuga de Bolsonaro a EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 10:19:03
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Brasilia, Brasil, a 28 de octubre 2026.- El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

Además, el mandatario brasileño mencionó lo siguiente: “Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”.

Durante el festejo por su cumpleaños número 81, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) calificó la huida como “vergonzosa”, aunque evitó confirmar la salida del país del senador de ultraderecha.

Por otra parte, el jefe del Estado brasileño recordó que en su momento él también fue acusado por las autoridades y tuvo la oportunidad de huir del país para evitar ser juzgado, pero decidió quedarse en Brasil.

“Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, comentó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.

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