Querétaro vivirá la edición mundialista del Festival de Comunidades Extranjeras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 13:59:21

Querétaro, Querétaro, 8 de abril del 2026.- Del 30 a abril al 3 de mayo se realizará la edición número 18 del Festival de Comunidades Extranjeras, que se celebrará en el Parque Bicentenario, con un formato especial inspirado en la fiesta del fútbol mundialista, informó, Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro.

Explicó que el festival coincidirá con fechas emblemáticas: el Día del Niño (30 de abril), el Día del Trabajo (1 de mayo) y el fin de semana del 2 y 3 de mayo, lo que permitirá a las familias disfrutar de cuatro días de actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

Detalló que los horarios serán: jueves 30 de abril: de 14:00 a 22:00 horas y viernes, sábado y domingo: de 11:00 a 22:00 horas.

“El acceso tendrá un costo de 70 pesos, con venta en taquillas y en la plataforma digital Crogol. La entrada será gratuita para menores de 3 años, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Adelantó que participarán 64 países, distribuidos en grupos mundialistas en lugar de continentes. Europa estará representada por 21 países, América por 18, Asia por 13 y África por 12, con la incorporación de Sudáfrica y Senegal como nuevas delegaciones.

“Se espera una asistencia superior a 60 mil personas y una derrama económica estimada en 60 millones de pesos, con un enfoque sustentable en el manejo de residuos y con inclusión para personas con discapacidad”.

Enfatizó que el festival contará con más de 70 presentaciones artísticas en dos escenarios: el Estadio Bicentenario y la Velaria; 91 stands gastronómicos y de artesanía, además de la participación de 30 productores locales y actividades deportivas y futboleras, en sintonía con el ambiente mundialista.

“Queremos que esta edición sea como nunca la hemos vivido, con gran afluencia y con la camiseta puesta en esta fiesta futbolera”.

Entre las principales atracciones, señaló, destacan las firmas de autógrafos de leyendas del fútbol mexicano, como Zague, Adolfo Ríos, Javier “El Tiburón” Sánchez, Carlos Salcido y el Bofo Bautista.

Además, en el área juvenil del parque, donde se ubica la montaña rusa, se realizarán actividades deportivas como el “tiragol” y dinámicas con premiaciones.

“Uno de los eventos más esperados será el torneo de fútbol uruguayo, abierto tanto a las delegaciones extranjeras como al público en general. Los interesados podrán inscribirse previamente a través de la plataforma Crogol, donde también se adquieren los boletos de acceso”.

Recordó que el torneo se jugará el viernes 1 de mayo, en canchas de 12 por 8 metros, bajo la modalidad de tres contra tres, y las premiaciones estarán a cargo de las figuras invitadas.

Entre los eventos que habrá en el festival, está el del jueves 30 de abril habrá actividades desde las 14:00 horas, inauguración oficial a las 17:00 y espectáculo de K-pop a las 18:30; el viernes 1 de mayo habrá una jornada futbolera con las leyendas y el torneo juvenil y el domingo 3 de mayo será la clausura del festival a las 19:30 horas.

Refirió que el costo de entrada será de 70 pesos, con venta en taquillas y en línea, mientras que los menores de 3 años, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito.

“Se habilitarán dos estacionamientos: el de Melchor Ocampo para peatones, transporte público y personas con discapacidad, y el del Lienzo Charro para el resto de asistentes. Por motivos de protección civil, el parque acuático permanecerá cerrado y no se permitirá el ingreso con mascotas”.

Subrayó que este festival será una oportunidad para disfrutar de la diversidad cultural y gastronómica de las comunidades extranjeras residentes en Querétaro, en un ambiente festivo y familiar.

“Será una edición pambolera que nos pone la camiseta del mundial y que marcará un distintivo rumbo a esta gran fiesta deportiva”.