Qatar Airways organiza vuelos de repatriación a Europa tras cierre del espacio aéreo de Qatar

Qatar Airways organiza vuelos de repatriación a Europa tras cierre del espacio aéreo de Qatar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 16:11:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Doha, Qatar, 6 de marzo de 2026.– La aerolínea Qatar Airways organizó varios vuelos de repatriación hacia Europa desde Omán, mientras las operaciones en Doha permanecen suspendidas debido al cierre del espacio aéreo de Qatar.

La compañía informó que los vuelos de ayuda comenzaron a operar desde ayer 5 de marzo, partiendo del Muscat International Airport con destino a varias ciudades europeas, entre ellas Londres, Berlín, Copenhague, Madrid, Roma y Ámsterdam.

Además, la aerolínea confirmó que un séptimo vuelo de repatriación saldrá desde el King Khalid International Airport con destino a Frankfurt, con el objetivo de trasladar a pasajeros afectados por la suspensión de operaciones.

La medida busca apoyar a los viajeros que quedaron varados tras el cierre del espacio aéreo qatarí, situación que obligó a la compañía a suspender temporalmente sus vuelos desde la ciudad de Doha.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Resultados contra el crimen provocan reacciones violentas: secretario de Gobierno de Guanajuato
Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 
Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco
Michoacán bajo asedio carretero: comandos se adueñan de tráiler de doble remolque y una camioneta último modelo, en atracos en autopistas clave
Más información de la categoria
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Comentarios