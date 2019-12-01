Qatar Airways organiza vuelos de repatriación a Europa tras cierre del espacio aéreo de Qatar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 16:11:49

Doha, Qatar, 6 de marzo de 2026.– La aerolínea Qatar Airways organizó varios vuelos de repatriación hacia Europa desde Omán, mientras las operaciones en Doha permanecen suspendidas debido al cierre del espacio aéreo de Qatar.

La compañía informó que los vuelos de ayuda comenzaron a operar desde ayer 5 de marzo, partiendo del Muscat International Airport con destino a varias ciudades europeas, entre ellas Londres, Berlín, Copenhague, Madrid, Roma y Ámsterdam.

Además, la aerolínea confirmó que un séptimo vuelo de repatriación saldrá desde el King Khalid International Airport con destino a Frankfurt, con el objetivo de trasladar a pasajeros afectados por la suspensión de operaciones.

La medida busca apoyar a los viajeros que quedaron varados tras el cierre del espacio aéreo qatarí, situación que obligó a la compañía a suspender temporalmente sus vuelos desde la ciudad de Doha.