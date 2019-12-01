Putin señala "puntos inaceptables" en propuesta de paz de EEUU

Putin señala "puntos inaceptables" en propuesta de paz de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:19:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Moscú, Rusia, a 4 de diciembre 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin aseveró que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania "son inaceptables" para su país.

Las declaraciones del líder ruso se dieron luego de que en días pasados, Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump en Moscú y Ucrania, se reunió con funcionarios del Kremlin para tratar el tema del fin de la guerra.

En ese sentido, Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos, fueron "necesarias" y "útiles", pero también "un trabajo difícil".

El jefe del Kremlin dio una entrevista a la televisora India Today antes de su visita a Nueva Delhi, en la que mencionó que las conversaciones dentro de su administración “tomaron tanto tiempo” porque las partes "tuvieron que revisar cada punto" de la propuesta de paz de Washington.

"Esta fue una conversación necesaria, muy concreta", señaló el gobernante, quien agregó que Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras "no podemos aceptarlas".

Cabe mencionar que el presidente Putin se negó a entrar en detalles sobre lo que su gobierno podría aceptar y lo que considera inaceptable.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro
Vinculan a proceso a cuatro personas presuntas responsables del secuestro de un propietario de una vulcanizadora en Morelia, Michoacán 
Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Tingüindín, Michoacán 
En noviembre del 2025, Michoacán salió de los 10 estados con más homicidios: SSP
Más información de la categoria
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Sheinbaum se reunirá con Trump antes del Sorteo del Mundial 2026
Frente frío ingresa por el norte del país; afectará a varios estados
Comentarios