Putin señala "puntos inaceptables" en propuesta de paz de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:19:31

Moscú, Rusia, a 4 de diciembre 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin aseveró que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania "son inaceptables" para su país.

Las declaraciones del líder ruso se dieron luego de que en días pasados, Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump en Moscú y Ucrania, se reunió con funcionarios del Kremlin para tratar el tema del fin de la guerra.

En ese sentido, Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos, fueron "necesarias" y "útiles", pero también "un trabajo difícil".

El jefe del Kremlin dio una entrevista a la televisora India Today antes de su visita a Nueva Delhi, en la que mencionó que las conversaciones dentro de su administración “tomaron tanto tiempo” porque las partes "tuvieron que revisar cada punto" de la propuesta de paz de Washington.

"Esta fue una conversación necesaria, muy concreta", señaló el gobernante, quien agregó que Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras "no podemos aceptarlas".

Cabe mencionar que el presidente Putin se negó a entrar en detalles sobre lo que su gobierno podría aceptar y lo que considera inaceptable.