“Putin se muestra reacio a reunión con Zelenski, porque no le cae bien”: indicó Trump 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 16:33:40
Washington, Estados Unidos, a 25 de agosto de 2025.- Tras la reunión que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca, el pasado 18 de agosto, afirmó que ha vuelto a tener una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. 

"Sí, lo he hecho, cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto", comentó el mandatario estadounidense. 

Luego de que sucedieran las reuniones del mandatario ruso y el mandatario ucraniano con Donald Trump de manera individual, todo parecía ir marchando bien en el tema de un alto a la guerra, ya que se había comentado que ambos presidentes estaban abiertos a tener una reunión para así hacer un alto al fuego de manera definitiva, aunque todo cambio de un momento a otro, ya que después de dichas reuniones, ambos países continuaron con los bombardeos y las hostilidades. 

Al respecto, Trump afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se muestra tan hostil en cuanto a realizar una reunión con el mandatario Ucraniano, Zelensky, porque “no le cae bien”. A pesar de que la reunión, a la que ambos presidentes se comprometieron a tenerla, este ahora en tela de juicio, Donald Trump se mantiene positivo, y cree que la guerra terminará pronto.

