Putin respalda a Trump en su demanda contra la BBC por difamación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 10:47:16

Moscú, Rusia, a 19 de diciembre 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin respaldó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en su demanda por difamación contra la cadena BBC.

En entrevista con el corresponsal de la cadena británica, el mandatario ruso aseveró que las noticias falsas y la manipulación de información existen y son un problema.

"El problema de las noticias falsas y la manipulación existe, esto es algo evidente. Pienso que el presidente Trump tiene razón", dijo el jefe del Kremlin.

Asimismo, comentó que "se trata de problemas domésticos entre ellos, dejemos que se entiendan entre ellos".

Asimismo, Putin comentó que no quería profundizar demasiado en ese tema.

"No quiero echarle a usted sal en la herida, no quiero tocar este tema”, comentó al periodista de la BBC.

Días atrás, el presidente Trump presentó una demanda contra el medio más grande del Reino Unido, por difamación y les exige un pago de 5 mil millones de dólares, al considerar que la cadena había editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.