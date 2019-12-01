Putin prometió tener una reunión directa con Zelensky; afirma la Casa Blanca 

Washington, Estados Unidos, a 19 de agosto de 2025.- Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimyr Zelensky.
Esto se confirmó luego de que una periodista cuestionara a la secretaria Leavitt, sobre la reunión que el día de ayer Zelensky había externado que esperaba se pudiera lograr, para así poder llegar a un acuerdo de alto al fuego.
"Entiendo que la Casa Blanca y sus aliados están trabajando para que esta reunión se concrete, pero ¿Prometió Putin reunirse directamente con Zelensky en las próximas semanas?... Sí, lo hizo”, respondió la secretaria.
Esto sucede luego de que horas antes, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, indicara que él ve un poco complicado un acuerdo sin que haya una concesión del territorio por parte de Ucrania, absteniéndose también de comprometerse a una reunión, argumentando que si eso se llega a concretar, deber ser preparada con el máximo cuidado.