Putin acepta reunirse con Trump la próxima semana para hablar sobre la guerra con Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:03:14
Moscú, Rusia, a 7 de agosto 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana, para hablar sobre la guerra con Ucrania.

“Hemos acordado la celebración en los próximos días de una reunión bilateral al máximo nivel, es decir entre los presidentes Putin y Trump”, anunció este viernes Yuri Ushakov, asesor para política internacional del Kremlin.

Cabe señalar que el acuerdo entre líderes se produjo a horas de que se venciera el ultimátum que el mandatario estadounidense impuso para aplicar sanciones secundarias a Moscú, en caso de que no alcanzara un alto al fuego con Kiev.

Cabe mencionar que Putin, quien lleva 25 años al mando del Gobierno ruso, no se reúne con un presidente estadounidense desde junio de 2021, cuando estuvo cara a cara con el demócrata Joe Biden en Ginebra, Suiza. Mientras que su última reunión con Trump fue en Helsinki, Finlandia, en 2019 durante el primer mandato del republicano.

