Publican Índice de Percepción de la Corrupción 2025; aquí te decimos la calificación de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:17:17
Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, en el cual clasifica a 182 países y territorios con una puntuación del cero (mucha corrupción) al 100 (muy baja corrupción).

En ese sentido, México obtuvo una calificación de 27 puntos, lo que, según la organización civil, establece que  la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años.

En ese mismo grupo se encuentran países sudamericanos como  Brasil con una calificación de 35 y Colombia con 37.

Sin embargo, Venezuela con 10, Nicaragua con 14 y Haití con 16, son considerados países con altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.

Por otra parte, Estados Unidos perdió un punto con referencia al estudio del 2024, al ubicarse con 64 unidades, pero según Transparencia Internacional, ya se muestra una tendencia a la baja.

