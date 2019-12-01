Publica presidente de Colombia la foto de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 20:49:30

Bogotá, Colombia, a 21 de agosto de 2025.- Tras los ataques ocurridos en Cali, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer a través de su cuenta de X, unas fotografías de uno de los presuntos responsables.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario.

Fue la tarde de este jueves, cuando se registraron dos ataques, que dejaron el saldo de 18 personas fallecidas y más de 60 heridos, los cuales, según las autoridades se les atribuyeron a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Alrededor de las 15:00 horas, un camión que estaba cargado con explosivos, explotó en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, una escuela militar de aviación de la ciudad de Cali, en el suroeste del país, donde quedaron 6 personas muertas.

Asimismo el mandatario colombiano informó que 12 policías fallecieron y dos más resultaron heridos, tras ser derribado un helicóptero en Antioquia, en el noroeste de Colombia.

Ante estos ataques, la alcaldía ordenó la militarización de la ciudad.