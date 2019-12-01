Protestan en las principales ciudades de Italia contra ley de presupuestos de Meloni

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:19:18

Roma, Italia, a 12 de diciembre 2025.- La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato de Italia, se manifestó en las calles de las principales ciudades del país, en contra de la Ley de Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni.

El secretario general de la unión, Maurizio Landini, encabezó la manifestación en la ciudad de Florencia, donde habló de la "gran participación" en un país que "pide un cambio de rumbo", al tiempo que expresó que las marchas celebradas representan a "trabajadores, pensionistas, estudiantes, personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que no encuentran en la ley de presupuestos respuestas adecuadas a sus necesidades”.

Asimismo, el líder sindical criticó que el “único gasto público que nuestro país planea es el rearme".

Además, denunció la "lógica absurda que ve a los estados aumentar el gasto en armas cuando los trabajadores no llegan a fin de mes, los salarios son bajos y se recorta poder adquisitivo a empleados y pensionistas".

En Roma, la ciudad capital, se desarrolló una marcha con más de mil asistentes ara denunciar "la dirección equivocada" con la que el Gobierno de Meloni emplea los recursos públicos, según dijo a EFE María Mora, sindicalista de la CGIL.

La trabajadora criticó la ausencia de medidas estructurales contra la evasión fiscal y reprochó que se aumenten los impuestos a trabajadores y jubilados en lugar de gravar “los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de las corporaciones que no pagan impuestos”.