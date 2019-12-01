Pronunciará Donald Trump un discurso sobre el conflicto con Irán este miércoles

Washington, Estados Unidos, a 31 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá a la nación este miércoles por la noche para hablar sobre la situación relacionada con el conflicto en Irán, en un mensaje que ha sido calificado como relevante por el propio gobierno estadounidense.

De acuerdo con información difundida desde la Casa Blanca, el discurso está programado para las 21:00 horas y tendrá como objetivo ofrecer una actualización sobre el desarrollo de la guerra en Irán, un tema que ha generado atención internacional desde hace varias semanas.

El anuncio fue realizado por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, quien a través de redes sociales adelantó que el mensaje incluirá información de importancia para la población estadounidense, sin detallar el contenido específico de la intervención.

Se espera que este posicionamiento del mandatario proporcione claridad sobre las acciones y la postura de su administración frente al conflicto, así como posibles implicaciones en el ámbito político y de seguridad a nivel global.