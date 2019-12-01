Pronunciará Donald Trump un discurso sobre el conflicto con Irán este miércoles

Pronunciará Donald Trump un discurso sobre el conflicto con Irán este miércoles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:34:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 31 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá a la nación este miércoles por la noche para hablar sobre la situación relacionada con el conflicto en Irán, en un mensaje que ha sido calificado como relevante por el propio gobierno estadounidense.

De acuerdo con información difundida desde la Casa Blanca, el discurso está programado para las 21:00 horas y tendrá como objetivo ofrecer una actualización sobre el desarrollo de la guerra en Irán, un tema que ha generado atención internacional desde hace varias semanas.

El anuncio fue realizado por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, quien a través de redes sociales adelantó que el mensaje incluirá información de importancia para la población estadounidense, sin detallar el contenido específico de la intervención.

Se espera que este posicionamiento del mandatario proporcione claridad sobre las acciones y la postura de su administración frente al conflicto, así como posibles implicaciones en el ámbito político y de seguridad a nivel global.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emboscan civiles armados a policías en Escuinapa, Sinaloa; hay 4 elementos fallecidos y un herido
Hallan a joven golpeado en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán 
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar
Más información de la categoria
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
El colmo de la 4T: Despojan predio y roban 211 autos en Veracruz al Instituto para Devolver lo Robado … y nadie lo notó durante años
Quien quiera ser candidato, que no tenga pendientes con la ley, pide Bedolla al legislativo local
Ordenan reponer proceso de investigación a Mario Aburto por tortura en su contra
Comentarios