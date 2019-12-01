Nueva York, Estados Unidos, a 19 de noviembre de 2026.- La defensa de Nicolás Maduro buscará que la justicia estadounidense cierre definitivamente el proceso penal en su contra, bajo el argumento de que cuenta con inmunidad por haber ejercido la Presidencia de Venezuela, por lo que una audiencia para analizar esta petición fue programada para el próximo 17 de diciembre en Nueva York.

La jueza federal Analisa Torres será la encargada de revisar los argumentos presentados por los abogados del mandatario venezolano, quienes entregaron un memorando de 72 páginas el pasado 9 de noviembre ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En el documento, los litigantes sostienen que Maduro no puede ser procesado por hechos que, aseguran, estuvieron relacionados con sus funciones oficiales como jefe de Estado. También argumentan que la inmunidad debe considerarse tomando en cuenta la situación que prevalecía cuando fue detenido el 3 de enero de este año y que Venezuela no ha renunciado a dicha protección.

Como parte de sus argumentos, la defensa refiere que Maduro asumió la Presidencia en 2013 y continuó ejerciendo atribuciones del Ejecutivo después de 2019. Asimismo, menciona el reconocimiento de las credenciales de representantes venezolanos ante organismos de Naciones Unidas y los contactos que mantuvo el gobierno estadounidense con el mandatario.

Los cargos que enfrenta incluyen señalamientos relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico, reuniones con integrantes de las FARC y otros hechos que la Fiscalía considera delictivos. La defensa sostiene que algunas de las acusaciones están vinculadas con decisiones y acciones realizadas desde instituciones del Estado.

La solicitud busca que la quinta acusación sustitutiva sea desestimada de manera definitiva, de modo que las autoridades estadounidenses no puedan volver a presentar los mismos cargos. Tanto Maduro como Cilia Flores se han declarado inocentes de las imputaciones en su contra.

La audiencia del 17 de diciembre será clave para determinar si el proceso penal puede continuar en Estados Unidos o si prospera el recurso de inmunidad presentado por el equipo legal del exmandatario venezolano.