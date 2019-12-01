Primer ministro de Canadá califica como “excepcional” a la presidenta Claudia Sheinbaum por su rutina y gestión diaria

Montreal, Canadá, 15 de noviembre de 2025.-

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó este sábado como “excepcional” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando su rutina de trabajo y la frecuencia con la que ofrece conferencias de prensa. Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, Carney señaló que la Mandataria mexicana inicia su jornada a las 5:30 de la mañana, con reuniones sobre seguridad interna desde las 6:00 horas, seguidas de conferencias de prensa diarias.

El primer ministro señaló que, a diferencia de Sheinbaum, él no dispone de material diario para comunicar a los medios, subrayando la disciplina y constancia de la Mandataria mexicana. Las declaraciones se dan en el contexto de la cooperación bilateral entre ambos países, especialmente ante las tensiones generadas por amenazas arancelarias de Estados Unidos.

En septiembre pasado, ambos líderes acordaron un plan de acción conjunto para fortalecer la colaboración en distintas áreas, incluyendo seguridad, y reiteraron su respaldo al tratado comercial de Norteamérica, el cual será revisado el próximo año. La interacción entre los gobiernos busca garantizar la estabilidad económica y la coordinación en materia de seguridad regional.