Prevén que nuevo jefe del DHS siga con línea anti migrantes

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de marzo 2026.- Expertos en la materia consideran que el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien fue nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en sustitución de Kristi Noem, continuará con la misma línea de acción anti inmigrantes, diseñada por el subjefe del gabinete, Stephen Miller.

“Markwayne trabajará de manera incansable para mantener segura nuestra frontera, frenar el crimen por migrantes y evitar el ingreso ilegal a nuestro país de asesinos y criminales, así como poner fin al flagelo de las drogas ilícitas y Hacer Segura a America otra Vez”, declaró el líder republicano en su plataforma Truth Social.

Cabe mencionar que el legislador federal no ha tenido ninguna responsabilidad directa sobre temas de inmigración, sin embargo, es conocido por ser un álgido defensor del mandatario estadounidense y sus políticas.

En ese sentido, Mullin defendió al agente que mató a la madre de tres hijos, Renee Good, y ha sostenido: “no sé si a propósito intentó atropellar al agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero había un oficial frente a su vehículo”, argumentó en entrevista para CNN.

Además, el republicano es conocido por retar a una pelea a golpes a un testigo durante una sesión en el Senado.

“Pensaría que esto tiene más que ver con personal que con estrategia y políticas”, comentó Ariel G. Ruiz Soto, analista de políticas en el Instituto de Política Migratoria en Washington, al comentar sobre el cambio en entrevista con el medio La Jornada.

“Lo que hemos escuchado hasta ahora es que el senador Mullin ha apoyado las políticas relativas a la frontera, como en el interior. Parte de la controversia (sobre las políticas de migración que generaron una creciente crítica a Noem) ha sido sobre la aplicación de la ley en el interior y para que esa postura cambie se requiere una dirección diferente por parte de la Casa Blanca”, agregó el experto.