Presidente interino de Perú defiende ruptura de relaciones con México
4 de Noviembre de 2025
Lima, Perú, a 4 de noviembre 2025.- José Jerí, presidente interino de Perú, defendió la decisión de su Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con México, después de que otorgará asilo en la embajada a Betssy Chávez, ex primera ministra del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Cabe señalar que la ex funcionaria peruana fue enjuiciada junto al ex mandatario por el presunto fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

En la previa, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, hizo el anuncio del rompimiento de relaciones entre ambos países durante una rueda de prensa en la ciudad de Lima.

“Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó el canciller peruano.

Es de mencionar que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han pedido en reiteradas ocasiones la liberación del ex jefe de Estado, Pedro Castillo.

