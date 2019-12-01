Presidente de Ecuador denuncia intento de envenenamiento

Presidente de Ecuador denuncia intento de envenenamiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 13:29:52
Quito, Ecuador, a 24 de octubre 2025.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa denunció que fue víctima de un intento de homicidio tras recibir unos obsequios que contenían supuestamente veneno.

Según el mandatario, lo anterior ocurrió durante un evento con agricultores que sostuvo la semana pasada en la provincia costera de Los Ríos.

“Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular”, dijo el jefe del Estado ecuatoriano en entrevista para la cadena CNN.

Asimismo, recalcó que “es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”.

Los productos supuestamente contaminados son: una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao.

Dichos regalos fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían “sustancias químicas peligrosas”, por lo que, según dijo Noboa, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador.

