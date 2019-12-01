Precios del petróleo vuelven a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril

Precios del petróleo vuelven a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:59:39
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Washington, Estados Unidos, a 13 de abril de 2026.- A pesar de un repunte inicial impulsado por preocupaciones sobre el suministro, los precios del petróleo volvieron a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril, reflejando temores sobre el impacto económico de los altos costos energéticos.

Durante la jornada de este lunes, los precios registraron movimientos bruscos. En las primeras operaciones en Asia, el crudo llegó a subir más de 8 por ciento; sin embargo, posteriormente moderó su avance. El referencial Brent aumentó 4.16 dólares, equivalente a 4.37 por ciento, para ubicarse en 99.36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2.51 dólares, es decir, 2.6 por ciento, alcanzando los 99.08 dólares.

El comportamiento del mercado se da en un contexto marcado por el desplome en la producción de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Luego de que no se lograra un acuerdo en las conversaciones de paz del fin de semana, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán advirtió posibles represalias contra instalaciones portuarias en el Golfo Pérsico.

Estas acciones incrementaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético global, lo que impulsó temporalmente los precios. No obstante, el temor a que un encarecimiento sostenido del petróleo frene el crecimiento económico mundial y reduzca la demanda terminó por limitar las ganancias observadas al inicio de la jornada.

En otros mercados energéticos, el gas natural en Europa cerró con un incremento de 4.50 por ciento, al cotizar en 45.60 euros por megavatio hora. En contraste, en Estados Unidos el energético registró una ligera caída de 0.76 por ciento, para ubicarse en 2.63 dólares por millón de BTU, reflejando dinámicas diferenciadas entre ambas regiones.

 

 

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