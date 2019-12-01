Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 23:01:01

Praga, República Checa, 17 de noviembre de 2026.- Cerca de 400 mil personas salieron a las calles de Praga para exigir al gobierno que retire una propuesta que busca cambiar la forma en que se financian la radio y la televisión públicas.

La manifestación se realizó en el parque de Letná y fue organizada por el grupo ciudadano Un millón de momentos para la democracia, bajo el lema "Manos fuera de los medios".

La reforma plantea eliminar el pago mensual de aproximadamente nueve euros que realizan los hogares y sustituirlo por recursos del presupuesto del Estado. También contempla reducir en un 15 por ciento el dinero destinado a estos medios.

La propuesta ha generado preocupación entre periodistas y ciudadanos, quienes temen que los cambios permitan al gobierno tener mayor influencia sobre los contenidos y las decisiones de los medios públicos.

Por su parte, el primer ministro Andrej Babiš defendió la iniciativa al asegurar que busca reducir los gastos de las familias y negó que pretenda controlar a la prensa.

Pese a las críticas y las protestas, el gobierno mantiene su intención de continuar con la reforma.