Posponen sentencia de Ismael Zambada en EEUU; dan tiempo al capo para que entregue informe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:15:18

Nueva York, Estados Unidos, a 11 de diciembre 2025.- El juez federal Brian Cogan, reprogramó el dictado de sentencia contra el líder criminal mexicano Ismael Zambada.

Lo anterior fue revelado por el periodista estadounidense Keegan Hamilton, quien hizo público un documento en el que el titular del Tribunal de Distrito de Brooklyn, Nueva York pospuso para el 13 de abril de 2026, la audiencia en la que “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, conocerá su destino en la Unión Americana.

Cabe señalar que la decisión del juzgador se da luego de que la defensa del narcotraficante solicitó que la sentencia se pospusiera 90 días debido a que le ha sido complicado completar un informe previo, por la violencia que se vive en México.

Condicho informe, el equipo legal de Zambada García busca que la pena contra su cliente, la cual puede ser la prisión de por vida, sea reducida lo más posible, al dar información a través de cartas de familiares, amigos y gente cercana al acusado.

Se estableció que los abogados de “El Mayo”, tienen hasta el 30 de abril del próximo año para entregar el documento.

Al mismo tiempo, se espera que la fiscalía estadounidense presente su propio informe pre sentencia a más tardar el 6 de abril del mismo año.