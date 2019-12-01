Posponen de nueva cuenta audiencia para sentenciar a "El Mayo" Zambada en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 14:50:22

Nueva York, Estados Unidos, a 10 de abril 2026.- Una Corte Federal con sede en Nueva York, pospuso la audiencia para sentenciar al líder criminal Ismael “El Mayo Zambada García.

Cabe señalar que en primera instancia, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaba citado a comparecer ante el juez Brian Cogan, el próximo lunes 13 de abril; sin embargo, dicho encuentro se aplazó hasta el próximo 18 de mayo.

Es la segunda ocasión que la sentencia contra el líder principal socio de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo” es pospuesta por el togado.

El 25 de agosto del 2025, “El Mayo” se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado ante el juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

En ese entonces, Zambada García reconoció, como parte de su acuerdo de culpabilidad, haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024, en donde participó en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, ubicado en Nuevo México en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, quien, asegura, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.