Portugal devolverá a México 3 piezas de la época prehispánica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:47:13

Lisboa, Portugal, a 11 de febrero 2026.- El gobierno de Portugal devolverá esta semana a México tres piezas arqueológicas “de valor histórico y estético”.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Judicial portuguesa (PJ), la entrega tendrá lugar este jueves 12 de febrero durante una ceremonia en la Embajada de México en Lisboa, en colaboración con el Camões-Instituto de la Cooperación y de la Lengua.

“Se trata de la primera restitución de patrimonio arqueológico prehispánico de Portugal a México, reflejo de la colaboración institucional y del compromiso compartido en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales”, resaltó el cuerpo policial.

Además, la autoridad detalló que se trata de una figura femenina de la cultura del occidente mexicano, vinculada a rituales de fertilidad; un vaso maya policromado del periodo Clásico; y una urna zapoteca que representa al dios Cocijo.

“Las piezas destacan por su valor histórico, estético y simbólico. Su recuperación por parte de la Policía Judicial facilita la reconstrucción de contextos sociales y religiosos para la historia de México”, añadió la PJ.