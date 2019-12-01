Por segunda ocasión, Trump lleva nacionalidad por nacimiento ante el Supremo de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 10:24:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de septiembre 2025.- El gobierno de Donald Trump recurrió por segunda ocasión a la Corte Suprema de Estados Unidos, para que revise la constitucionalidad de su orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Cabe mencionar que al menos tres jueces de índole federal fallaron en contra de su intento para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de inmigrantes con visados temporales.

Todos los togados argumentaron que la orden ejecutiva contradice la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es considerada ciudadana.

Según la cadena CNN, el procurador general de EE.UU. D. John Sauer, considera que las decisiones de los tribunales inferiores sobre la orden ejecutiva firmada por Trump al segundo día de retornar al cargo “socavan” la seguridad fronteriza.

“Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos”, subrayó el principal abogado de las apelaciones del Ejecutivo estadounidense.

Esta es la segunda vez que la Casa Blanca busca que los máximos jueces decidan sobre un tema relacionado con la ciudadanía, tras la victoria que obtuvo el mandatario en junio pasado sobre el tema.