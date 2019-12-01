Por petición expresa de Trump EEUU pintará de negro el muro fronterizo, para que sea "más difícil escalarlo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:07:30

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 20 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó pintar el muro fronterizo de color negro, según indicó la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Durante una visita a la zona fronteriza en Texas, la funcionaria estadounidense explicó que la petición del líder republicano fue para que el muro se caliente más con el sol, de tal forma que “hará que sea aún más difícil para la gente escalarlo”.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP), Michael W. Banks, publicó en sus redes sociales un video en donde se aprecia la manera en que el muro fronterizo en la zona de Texas es pintado de negro.

“Asegurando nuestra nación, protegiendo a nuestras comunidades. Gracias a la Secretaria Noem por su ayuda para terminar la sección del muro más reciente en El Paso, Texas”, detalló en su mensaje en su cuenta de X.