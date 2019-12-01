Por petición expresa de Trump EEUU pintará de negro el muro fronterizo, para que sea "más difícil escalarlo"

Por petición expresa de Trump EEUU pintará de negro el muro fronterizo, para que sea "más difícil escalarlo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:07:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 20 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó pintar el muro fronterizo de color negro, según indicó la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Durante una visita a la zona fronteriza en Texas, la funcionaria estadounidense explicó que la petición del líder republicano fue para que el muro se caliente más con el sol, de tal forma que “hará que sea aún más difícil para la gente escalarlo”.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP), Michael W. Banks, publicó en sus redes sociales un video en donde se aprecia la manera en que el muro fronterizo en la zona de Texas es pintado de negro.

“Asegurando nuestra nación, protegiendo a nuestras comunidades. Gracias a la Secretaria Noem por su ayuda para terminar la sección del muro más reciente en El Paso, Texas”, detalló en su mensaje en su cuenta de X.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Adolescentes intentan escapar de la policía, son perseguidos y terminan arrestados en Hidalgo; provocaron volcadura que dejó 2 heridos
En Uruapan, Michoacán, aseguran y desactivan 3 artefactos explosivos listos para ser usados por drones
Se registra aparatosa volcadura en Morelia, Michoacán; hay un herido
Bases policiacas, blanco de balaceras anoche en Buenavista, Michoacán: Más de una docena de ataques contra municipales en 2025; la Alcaldesa, amenazada
Más información de la categoria
Gobierno de México niega descarrilamiento del Tren Maya; dicen fue un “percance de vía”
Adolescentes intentan escapar de la policía, son perseguidos y terminan arrestados en Hidalgo; provocaron volcadura que dejó 2 heridos
En Uruapan, Michoacán, aseguran y desactivan 3 artefactos explosivos listos para ser usados por drones
EEUU deporta a niña ecuatoriana de 6 años; es la persona más joven detenida por ICE
Comentarios