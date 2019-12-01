Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 16:54:04

Varsovia, Polonia, 25 de noviembre de 2026.- El viceministro de Polonia, Cezary Tomczyk, anunció este miércoles la creación de una zona de exclusión aérea en la frontera con Ucrania, que entraría en vigor a finales de diciembre de 2026 o principios de enero de 2027.

Esta zona cubrirá una franja de varios kilómetros dentro del territorio polaco y se dividirá en dos áreas: SOP1, con restricciones permanentes para la aviación civil y general, y SOP2, con limitaciones durante la noche.

El propósito es mejorar la detección y neutralización de misiles y drones rusos mediante una identificación por radar que permita agilizar la respuesta de los pilotos sin necesidad de una confirmación visual.

La decisión se tomó luego de las recientes incursiones de Rusia en el espacio aéreo de Polonia.

Finalmente, Polonia actuará sin solicitar autorización previa a la OTAN para interceptar objetivos dentro de su propio espacio aéreo, ante la falta de consenso en la alianza sobre el derribo de proyectiles sobre Ucrania. Sin embargo, buscará que otros aliados del flanco oriental adopten una medida similar.