Pintarán todo el muro fronterizo de negro como medida preventiva: afirmó Kristi Noem 

Pintarán todo el muro fronterizo de negro como medida preventiva: afirmó Kristi Noem 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 22:18:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santa Teresa, Nuevo México, a 19 de agosto de 2025.- Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ofreció una conferencia en Santa Teresa, Nuevo México, en el muro fronterizo, ya que dio a conocer diversas implementaciones que piensa se apliquen en poco tiempo, esto con el objetivo de regularizar e imposibilitar que las personas lo escalen. 

Una de las implementaciones que más llamó la atención fue, la de pintar el muro de negro completamente, argumentando que, de por si es difícil de escalar, pero que ya han comprobado que no es imposible hacerlo, motivo por el cual piensa pintarlo como medida cautelar, para que de esta forma, cuando la temperatura aumente, la estructura sea el doble de caliente al tacto. 

"Las personas no pueden entrar al país de manera irregular, que no pueden burlar las leyes federales y que deben entrar al país de la manera correcta”, comentó. 

“El gobierno de Trump busca cumplir con su agenda de mantener a salvo a Estados Unidos de las drogas, el tráfico y el cruce irregular de migrantes", concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a José Ramón “N”, quinto implicado en el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz
Identifican a uno de los dos hallados en fosa clandestina en Ziracuaretiro: Era habitante de Uruapan, Michoacán
Policía de la CDMX mata por la espalda y con un tiro en la cabeza a un hombre tras riña a golpes
Esposa e hijo de Lord Pádel ingresaron al penal de Barrientos; Los 4 fueron vinculados a proceso 
Más información de la categoria
Reportan cuatro abatidos en enfrentamiento con el Ejército en Tangancícuaro, Michoacán 
Muere militar tras explosión de mina en zona serrana de Tepalcatepec, Michoacán, hogar de capo con recompensa de 10 millones de dólares 
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Comentarios