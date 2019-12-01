Pintarán todo el muro fronterizo de negro como medida preventiva: afirmó Kristi Noem 

Santa Teresa, Nuevo México, a 19 de agosto de 2025.- Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ofreció una conferencia en Santa Teresa, Nuevo México, en el muro fronterizo, ya que dio a conocer diversas implementaciones que piensa se apliquen en poco tiempo, esto con el objetivo de regularizar e imposibilitar que las personas lo escalen.

Una de las implementaciones que más llamó la atención fue, la de pintar el muro de negro completamente, argumentando que, de por si es difícil de escalar, pero que ya han comprobado que no es imposible hacerlo, motivo por el cual piensa pintarlo como medida cautelar, para que de esta forma, cuando la temperatura aumente, la estructura sea el doble de caliente al tacto.

"Las personas no pueden entrar al país de manera irregular, que no pueden burlar las leyes federales y que deben entrar al país de la manera correcta”, comentó.

“El gobierno de Trump busca cumplir con su agenda de mantener a salvo a Estados Unidos de las drogas, el tráfico y el cruce irregular de migrantes", concluyó.