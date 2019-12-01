Pierden la vida 5 personas tras explosión de pipa en Chile

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 22:20:41

Santiago de Chile, Chile, a 19 de febrero de 2026.- Cinco personas murieron y 18 más resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas LP la mañana de este jueves en la comuna de Renca, al norte de Santiago de Chile.

El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, cuando el camión perdió el control, chocó contra una barrera y volcó, provocando una fuga de combustible que minutos después derivó en una potente explosión. "Un camión que transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, el conductor pierde el control del camión y colisiona", explicó el general de policía Víctor Vielma.

Las autoridades reportaron al menos siete vehículos alcanzados directamente por el fuego y más de 50 con daños en el perímetro afectado. La onda expansiva se extendió hasta 200 metros y obligó a evacuar la zona por el riesgo de una segunda explosión.

"La hipótesis es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores", indicó la fiscal Macarena Cañas, quien confirmó la muerte del chofer del camión de la empresa Gasco.

El delegado presidencial Gonzalo Durán informó que cinco de los heridos permanecen en estado crítico.

“Es probable que el número de víctimas aumente durante las próximas horas, pero los equipos médicos están priorizando su atención”, señaló.