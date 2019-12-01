Pierden la vida 13 personas en Nueva York por hipotermia, tras alcanzar temperaturas bajo cero

Pierden la vida 13 personas en Nueva York por hipotermia, tras alcanzar temperaturas bajo cero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 22:38:36
Nueva York, Estados Unidos, a 2 de febrero de 2026.- Nueva York contabilizó 13 fallecimientos vinculados a la hipotermia tras acumular once días consecutivos con temperaturas bajo cero, informó este lunes el alcalde Zohran Mamdani.

El edil explicó que el frío extremo “jugó un papel” en 13 de las 16 muertes registradas entre residentes de la ciudad durante este periodo, aunque precisó que tres de los decesos fueron clasificados como sobredosis de drogas.

Mamdani detalló que ninguna de las personas se encontraba durmiendo en la vía pública al momento de fallecer y señaló que algunas habían tenido contacto previo con los servicios de albergues de emergencia.

Ante la situación, el alcalde destacó que la ciudad puso en marcha centros de refugio temporales y desplegó una flota de 20 unidades con personal médico.

“Hasta esta mañana, hemos logrado más de 930 derivaciones a albergues y refugios seguros. También hemos trasladado de manera involuntaria a 18 neoyorquinos que fueron considerados un peligro para sí mismos o para otros”, puntualizó.

