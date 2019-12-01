Pierden la vida 11 personas en un accidente de tránsito en Bolivia; la camioneta era conducida por un menor de edad

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a 12 de enero de 2026.- Al menos 11 personas perdieron la vida este lunes tras un accidente de tránsito registrado en el oriente de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil. El siniestro ocurrió en una vía próxima a la localidad de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, cuando una camioneta se salió del camino y se estrelló contra un árbol.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el vehículo era conducido por un menor de edad, de entre 13 y 14 años, quien también falleció a consecuencia del impacto. Miguel Lipe, agente encargado de las investigaciones, confirmó el número de víctimas mortales en declaraciones a la televisora privada Unitel.

Las primeras diligencias señalan que entre los ocupantes había personas que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol, lo que pudo influir en la gravedad del accidente. Las autoridades continúan con el levantamiento de indicios para esclarecer las causas exactas del hecho.

En un reporte preliminar se detalló que entre las víctimas fatales se encuentran cuatro menores de edad y siete adultos. Asimismo, cuatro personas sobrevivieron al choque y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.