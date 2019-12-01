Pide China al gobierno de EU la liberación de Maduro y de su esposa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 21:43:13

Ciudad de México, a 4 de enero de 2026.- La embajada de China en México pidió al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, tras lo que calificó como una detención forzada.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática citó a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien manifestó la “grave preocupación” de su país por estos hechos.

El funcionario advirtió que las acciones emprendidas por Washington representan “una clara violación del derecho internacional, de las normas básicas de las relaciones internacionales y de los propósitos y principios establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Asimismo, China exigió a Estados Unidos garantizar la integridad y seguridad personal de Maduro y su esposa, además de proceder a su liberación inmediata.

Finalmente, reiteró su llamado a cesar los intentos de derrocar al gobierno venezolano y a optar por el diálogo y la negociación como vía para resolver la situación en Venezuela.