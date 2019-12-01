Pemex sangra y Cuba recibe: Mexico desplaza a Venezuela como el principal proveedor de la isla; en 2025 envió hasta 3 mil millones de dólares en combustibles… sin aclarar si fueron pagados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 17:05:40

Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.– Bajo el argumento de “ayuda humanitaria”, el gobierno mexicano ha enviado a Cuba millones de barriles de petróleo, gasolina y diésel, en una operación energética de dimensiones históricas cuyo valor comercial podría oscilar entre 500 millones y hasta 3 mil millones de dólares durante 2025, de acuerdo con un cruce de reportes oficiales, rastreos marítimos e investigaciones periodísticas.

En 2025, México desplazó a Venezuela como principal proveedor de petróleo de la isla, en un momento en que el régimen cubano enfrenta una severa crisis energética. Sin embargo, la magnitud real del apoyo y sus condiciones financieras permanecen envueltas en opacidad, mientras el discurso oficial insiste en que se trata de solidaridad con el pueblo cubano.

Las cifras que incomodan

Datos de firmas de monitoreo energético y del Financial Times indican que México envió en promedio entre 12 mil y 13 mil barriles diarios de crudo a Cuba durante 2025, lo que equivale a más de 4.5 millones de barriles al año. A precios internacionales promedio, solo ese crudo tendría un valor de entre 300 y 350 millones de dólares, lo que ya rebasa por mucho una ayuda humanitaria tradicional.

Pero los propios reportes financieros de Pemex elevan la cifra. La petrolera reconoció envíos de hasta 17,200 barriles diarios de crudo, además de combustibles refinados como gasolina y diésel. Con esos volúmenes, el valor anual estimado sube a entre 600 y 900 millones de dólares.

El dato explosivo: miles de millones

Investigaciones periodísticas basadas en registros aduanales y cargamentos marítimos revelan que solo en algunos meses de 2025 se habrían documentado decenas de envíos, cuyo valor comercial agregado superaría los 2,500 o incluso 3,000 millones de dólares.

Especialistas aclaran que esta cifra no implica necesariamente que Pemex haya cobrado ese monto, sino que representa el valor total del combustible movilizado, incluyendo crudo y refinados, bajo esquemas que podrían incluir subsidios, créditos o entregas sin pago inmediato.

¿Cuba paga o no paga?

Este es el punto crítico: no existen contratos públicos, facturas ni condiciones de pago transparentes. Pemex no ha detallado si Cuba paga a precio de mercado, con precios preferenciales, a crédito o si parte del combustible se entrega sin cobro alguno.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos como ayuda humanitaria, pero la escala de la operación —con valores que alcanzan cientos o miles de millones de dólares— ha llevado a expertos a cuestionar si en realidad se trata de un subsidio energético encubierto al régimen cubano, financiado por una empresa estatal mexicana altamente endeudada.

Solidaridad sin facturas

El INAI ya ordenó a Pemex transparentar la información, ante la sospecha de que México podría estar asumiendo un costo multimillonario mientras enfrenta problemas financieros internos, deuda histórica y presiones presupuestales.

Hoy, la pregunta sigue sin respuesta clara y no se sabe si México está vendiendo petróleo o regalándolo.

Lo cierto es que la “ayuda humanitaria” viaja en buques petroleros cargados con combustible valuado en miles de millones, pero sin recibos visibles.