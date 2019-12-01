Petro responde a cancelación de su visa EEUU; viola normas de la ONU, asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 12:48:10

Bogotá, Colombia, a 27 de septiembre 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego reaccionó a la revocación de su visa para entrar a Estados Unidos, anunciada por el Departamento de Estado.

En ese sentido, el mandatario colombiano aseguró que dicha acción del Gobierno estadounidense viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU", escribió el jefe de Estado en redes sociales.

Cabe recordar que Petro participó en el debate de la 80 Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en la Gran Manzana.

En ese sentido, declaró que arribó a Bogotá, capital de Colombia y se enteró de la noticia de la cancelación de su visado.