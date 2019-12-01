Petro invita a Trump a Colombia para enseñarle a combatir el crimen "sin misiles"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:59:41

Bogotá, Colombia, a 3 de diciembre 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a que visite su país, para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de estupefacientes “sin misiles”.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió.

Lo anterior lo indicó el jefe del Ejecutivo luego de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia la Unión Americana “está sujeto a ataques”.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario reiteró su invitación al líder republicano, para que participe en el desmantelamiento de dichos predios, para que no llegue cocaína a Estados Unidos.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE.UU.”, manifestó el jefe del Estado colombiano en redes sociales.

Cabe mencionar que el presidente Petro es uno de los principales críticos de la estrategia antidrogas del Gobierno estadounidense que hasta el momento ha hundido al menos 21 lanchas con por lo menos 82 presuntos narcotraficantes muertos.