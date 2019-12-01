Petro asegura que hay 27 cuerpos calcinados en la frontera; señala ataques de Ecuador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:48:59

Bogotá, Colombia, a 17 de marzo 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que los ataques aéreos de Ecuador en la zona fronteriza han dejado al menos 27 cuerpos calcinados.

Asimismo, consideró que la explicación que dio su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre los ataques no es un argumento “creíble”.

"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió el mandatario colombiano en X.

Además, el izquierdista indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador "no parecen ser ni de los grupos armados" porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él "no ha dado esa orden".

Las declaraciones del presidente Petro se dan un día después de que denunciara que Colombia fue atacada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba “tirada desde un avión” en inmediaciones de la frontera común.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (…) ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien”, expresó Petro el lunes por la noche durante un consejo de ministros, en el que también aseguró que “van muchos estallidos” en esa zona.