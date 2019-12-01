Péter Magyar ve improbable diálogo con Putin y urge frenar la guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:35:27

Budapest, Hungría, 13 de abril de 2026.- El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, aseguró que estaría dispuesto a responder una eventual llamada telefónica del presidente de Rusia, Vladimir Putin, aunque consideró poco probable que dicho contacto ocurra.

En declaraciones recientes, Magyar dejó claro que no buscaría iniciar la comunicación, pero que, de darse, aprovecharía para pedir el fin del conflicto armado. “No lo llamaré yo mismo, pero si hablamos, puedo decirle que detenga las matanzas ahora, después de cuatro años, y ponga fin a esa guerra”, señaló.

El político también cuestionó la continuidad del conflicto, al considerar que carece de sentido incluso desde la perspectiva rusa, debido a las pérdidas humanas registradas. En ese contexto, subrayó que decenas de miles de ciudadanos rusos han fallecido desde el inicio de la guerra.

No obstante, Magyar reconoció que un eventual mensaje suyo no sería determinante para cambiar el rumbo del conflicto. “No creo que vaya a poner fin a la guerra por mi consejo. Espero mucho que se le obligue a hacerlo de todos modos”, concluyó.