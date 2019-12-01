Pescador es mordido por tiburón al intentar sacarse una foto en Florida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 22:12:21

Boca Grande, Florida, a 19 de agosto de 2025.- La imprudencia de un pescador, provocó que fuera atacado por un tiburón limón de casi dos metros, después de que lo sacaran del agua en Florida.

Los hechos se registraron en Boca Grande, donde Shawn Meuse, acudió para festejar su cumpleaños la noche del sábado 16 de agosto en compañía de un grupo de amigos.

En un momento atraparon al escualo, y al momento de retirarle el anzuelo para sacarse una fotografía para después liberarlo, el animal volteó bruscamente y mordió a Meuse en la pierna izquierda.

Debido a que la mordida fue grave, sus amigos tuvieron que improvisar un torniquete y llamaron a emergencias para solicitar ayuda.

Tras arribar el equipo de emergencias, el hombre fue llevado en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en Fort Myers.

Aunque la lesión que le provocó el animal fue severa, Meuse se ha mostrado optimista, por lo que ha estado bromeando con la situación y dijo que dicha situación no lo detendrá y regresará.

“Volvería hoy si pudiera salir del hospital. Es una lástima, pero es algo que pasa cuando uno se va, a veces pasa. Por suerte, solo me quitó un poquito, no mucho. Así que, ¿sabes?, soy uno de los afortunados. Y, ¿sabes?, soy víctima de una mordedura de tiburón. Muchas buenas historias ahora”, expresó entre risas.

Según información de Conservación de Vida Silvestre y Pesca (FWC, por sus siglas en inglés), el tiburón limón (Negaprion brevirostris) es una especie protegida en Florida, por lo que su captura está prohibida.

Asimismo, indicaron que para poder pescar tiburones Florida se requiere un permiso especial y el hombre no contaba con el, por lo que se encuentra bajo investigación.

Meuse sigue en hospital en espera de ingresar a una cirugía, donde le reconstruirán su pierna.