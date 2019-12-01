Perú extiende votaciones en centros donde no había material electoral

Perú extiende votaciones en centros donde no había material electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:18:43
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Lima, Perú, a 13 de abril 2026.- El pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) decidió ampliar al lunes 13 de abril el horario de votación de los comicios generales, en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada oficial por el retraso en la distribución del material electoral.

En ese sentido, el presidente del máximo ente electoral peruano, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y “con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto”.

La decisión afectará a los centros de votación en Lima en los que no llegó el material durante esta jornada, así como en dos ciudades estadounidenses, Orlando y Patterson.

De acuerdo con la ONPE, 63 mil 300 electores no pudieron votar en la elección del pasado 12 de abril, en 211 mesas de votación ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima por las demoras en la distribución del material, atribuidas a la empresa contratada para esa tarea.

Igualmente, el pronunciamiento del JNE consideró solicitar al Gobierno que se brinden las facilidades para que los centros educativos se mantengan a disposición y que las fuerzas armadas otorguen la seguridad al personal electoral.

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